Путин поддержал Шапшу в намерении остаться губернатором Калужской области

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на прежней должности. Его первый губернаторский срок истекает в сентябре текущего года. Глава государства обсудил этот вопрос с господином Шапшой в ходе сегодняшней встречи.

«Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович»,— сказал глава региона, обращаясь к президенту.

Господин Путин, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора Калужской области «все получается», но есть вещи, на которые стоит обратить особое внимание. Например, в регионе остается более 200 неразрешенных свалок, еще одна проблема — перегруженность городского транспорта. Президент пообещал помочь господину Шапше решить эти вопросы.

В 2025 году в России пройдут прямые выборы не менее 17 губернаторов. Также в 11 регионах будут избирать депутатов заксобраний, в четырех — депутатов Госдумы. Жители 22 административных центров будут избирать новые созывы городских советов. В Республике Коми, Калужской и Костромской областях состоится по три кампании одновременно.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кого хочешь выбирай».