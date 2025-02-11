Сбербанк раскрыл данные по ПДС

По итогам 2024 года граждане заключили в СберНПФ 1,9 млн договоров в рамках ПДС. Объем активов по ним, по предварительным оценкам, составил 141 млрд руб. (с учетом начисленного инвестиционного дохода и прогнозируемого государственного софинансирования).

СберНПФ поставил цель на 2025 год по объему активов в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) на уровне 356 млрд руб., сообщил руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

«У нас 356 млрд цель на конец 2025 года с точки зрения всех четырех компонент — личные взносы, перевод ОПС в ПДС, инвестдоход и софинансирование,— сказал господин Вестеровский на пресс-конференции во вторник.— З56 млрд включают в себя 141 млрд, которые мы уже имеем».

«То есть 200 млрд с хвостиком нужно получить результат»,— уточнил господин Вестеровский.

СберНПФ ожидает, что 4–5 млн клиентов станут участниками программы по итогам 2025 года.

Согласно данным Банка России, общий объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд руб.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. руб. в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн руб. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год установлен на уровне 250 млрд руб., в 2026 году он должен составить не менее 1% ВВП.

Отдел финансов