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Двое украинских солдат получили 15 и 16 лет колонии за теракты в Курской области

Двоих военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Пиляя и Александра Середу признали виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил их к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Как установил суд, 8 августа прошлого года фигуранты, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, они запугивали и устрашали местных жителей. Занимали их частные дома, препятствовали эвакуации граждан и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. 19 сентября солдат задержали российские войска.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд в Москве заочно арестовал полковника ВСУ Владимира Шаблия, обвиняемого в четырех терактах, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 205 РФ, до пожизненного лишения свободы). В материалах дела речь идет о нападениях его подчиненных на российских военнослужащих в Белгородской области в 2022 году.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 февраля

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Алина Морозова

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