Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 февраля

12:33. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:17. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

10:29. Раненую в результате атаки БПЛА ночью 10 февраля жительницу Большесолдатского района Курской области отправили на лечение в Москву. У нее трое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

10:25. Указом президента Владимира Путина погибший 2 февраля в Курской области командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно награжден званием Герой России. Об этом сегодня на церемонии прощания с господином Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

10:05. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 70 боеприпасов и 52 беспилотников. В результате пострадал один человек. Разрушения установлены в пяти частных домах и шести автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:15. СКР будет расследовать вчерашнюю атаку БПЛА на белгородское село Кукуевка, при которой пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщили в ведомстве.

8:03. За ночь над Россией сбили 40 БПЛА, в том числе один над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

7:40. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

7:26. Оперштаб Курской области: ракетная опасность в регионе.

2:39. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была объявлена в 23:00 10 февраля.

2:32. В Курской области отменил режим угрозы удара дронов, введенный в 21:28 10 февраля. Это следует из сообщений регионального оперштаба.