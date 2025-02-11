Украинского полковника заочно арестовали за теракты в Белгородской области

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира полка спецназа украинских вооруженных сил Владимира Шаблия. Военному инкриминируются четыре эпизода терактов, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 205 РФ, до пожизненного лишения свободы). Речь идет о нападениях его подчиненных на российских военнослужащих в Белгородской области в 2022 году.

Уголовное дело в отношении полковника было возбуждено в конце января этого года, тогда же ему заочно предъявили обвинение. Фигуранта объявили в федеральный, межгосударственный, а затем и международный розыск, заниматься его поимкой формально поручено столичной полиции.

Согласно материалам дела, один из эпизодов относится к июню 2022 года. Тогда военнослужащие отдельного полка специального назначения сил специальных операций СВУ, выполняя его приказ, не переходя госграницы с Россией, но, находясь в непосредственной близости от нее, обстреляли управляемыми ракетам противотанкового комплекса российский пограничный наряд.

В результате несколько человек погибли, был выведен из строя БТР, стоимость которого следствие оценило в сумму более 1,3 млн руб.

Месяцем позже подчиненные комполка Шаблия, как считают следователи, по его приказу устроили засаду и обстреляли передвигавшийся на УАЗе наряд российских пограничников ракетами противотанкового комплекса, а также из пулеметов калибра 12,7 мм.

В деле говорится, что пограничники вели наблюдение за границей и охраняли ее, но не принимали участия в специальной военной операции, поэтому законной целью украинских военнослужащих заведомо быть не могли. На этот раз один человек погиб, еще несколько получили ранения.

В уголовном деле также говорится еще о двух аналогичных эпизодах.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ».