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Коммерсантъ FM
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Украинский полковник дослужился до ареста

Командира полка спецназа ВСУ заочно обвиняют в терроризме

Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован командир полка спецназа украинских вооруженных сил Владимир Шаблий. Его обвиняют в терактах: по версии военного следствия, именно так необходимо квалифицировать совершенные по приказу комполка нападения его подчиненных на российских военнослужащих в Белгородской области в 2022 году.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На днях Хамовнический суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочном аресте 53-летнего полковника вооруженных сил Украины Владимира Шаблия. Военному, по данным источников “Ъ”, инкриминируются четыре эпизода терактов, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 205 РФ). Уголовное дело в отношении полковника было возбуждено в конце января этого года, тогда же ему заочно было предъявлено обвинение. Фигуранта объявили в федеральный, межгосударственный, а затем и международный розыск, заниматься его поимкой формально поручено столичной полиции.

В материалах дела, по данным источников “Ъ”, говорится о нападениях на российских военнослужащих, совершенных подчиненными полковника Шаблия по его приказу.

В частности, один из эпизодов относится к июню 2022 года. Тогда подчиненные фигуранту военнослужащие отдельного полка специального назначения сил специальных операций СВУ, выполняя его «заведомо незаконный» приказ, не переходя госграницы с Россией, но находясь в непосредственной близости от нее, обстреляли управляемыми ракетам противотанкового комплекса российский пограничный наряд. В результате несколько человек погибли, был выведен из строя БТР, стоимость которого следствие оценило в сумму более 1,3 млн руб. Следствие пришло к выводу, что имел место террористический акт (взрыв и иные действия), поскольку целью полковника Шаблия были устрашение населения, гибель людей, причинение имущественного ущерба и дестабилизация деятельности местных органов власти и военного управления.

Месяцем позже подчиненные комполка Шаблия по его приказу совершили следующее нападение на российских пограничников. Сценарий был таким же: находясь в приграничной зоне со стороны Украины, они устроили засаду и обстреляли передвигавшийся на УАЗе наряд ракетами противотанкового комплекса, а также из пулеметов калибра 12,7 мм. В деле говорится, что пограничники вели наблюдение за границей и охраняли ее, но не принимали участия в специальной военной операции, поэтому законной целью украинских военнослужащих заведомо быть не могли. На этот раз один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Полковник Шаблий, отмечается в деле, отдавая приказ об обстреле, осознавал общественную опасность своих действий и свою роль как организатора террористического акта. В уголовном деле также говорится еще о двух аналогичных эпизодах.

Ходатайствуя перед судом о заочном аресте полковника, представитель ГВСУ указывал, что Шаблий скрывается от российского следствия, обвиняется в совершении особо опасных преступлений, за каждое из которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами. Оставаясь на свободе, утверждалось в ходатайстве об аресте, военный может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить улики или иным способом препятствовать расследованию уголовного дела. Иной меры пресечения, чем заключение под стражу, по мнению военного следствия, к украинскому полковнику применено быть не может. Отдельно следователь отметил, что не располагает сведениями о наличии у полковника болезней, которые могли бы помешать его содержанию в СИЗО.

Представитель Главной военной прокуратуры выразил солидарность со следователем и поддержал арестное ходатайство. В свою очередь, защита просила отказать в удовлетворении ходатайства следствия, считая его преждевременным.

Адвокат Шаблия Игорь Дюкин из адвокатской конторы «Барристер», в частности, отмечал, что его подзащитный до сих пор не извещен о возбужденном в отношении него уголовном деле, обвинение ему лично не предъявлялось и «через компетентные органы на Украину не направлялось».

Однако суд посчитал доводы следствия более обоснованными и избрал Владимиру Шаблию меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Его адвокат пообещал обжаловать принятое решение.

Александр Александров, Мария Локотецкая

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