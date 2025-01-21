Минздрав: в 2024 году 40 тыс. женщин передумали делать аборт

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Министр связал отказы с тем, что специалисты информировали женщин о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Мурашко, которые приводит «РИА Новости», в прошлом году мотивированные анкетирования прошли 260 тыс. беременных женщин. Кроме того, за 2024 год 11 тыс. медработников прошли обучение по новым подходам к психологическому консультированию женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора», отметил министр.

Мотивационное анкетирование для женщин, желающих сделать аборт, проводится в медучреждениях с середины 2023 года. Анкетирование регламентируют рекомендации Минздрава от 15 июня 2023 года. Согласно документу, анкетирование является обязательной процедурой для допуска к прерыванию беременности наравне с проведением ультразвуковой диагностики плода. Анкета анонимна и состоит из восьми блоков, касающихся социального положения женщины, а также ее материальных и жилищных условий. По итогам анкетирования женщине предлагаются федеральные и региональные меры соцподдержки, доступные в ее конкретной ситуации.

Полина Мотызлевская