Дочь Бадри Патаркацишвили получит 30,5 млн фунтов за моль в ее лондонском доме

Высокий суд Лондона вынес решение по иску дочери грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ии и ее супруга, присудив им компенсацию за покупку особняка, зараженного молью. Суд постановил, что застройщик Уильям Вудворд-Фишер ввел покупателей в заблуждение, утаил от них информацию о заражении особняка молью и теперь обязан компенсировать ущерб четы. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @iaiayo Фото: @iaiayo

Рассмотрение дела по иску Ии Патаркацишвили и ее мужа стоматолога Евгения Гуняка началось в ноябре 2024 года. Истцы приобрели особняк в Ноттинг-Хилле в 2019 году, заплатив £32,5 млн. Как выяснилось очень скоро, дом был заражен молью. Обработка помещений инсектицидами давала лишь временное улучшение. Насекомые, по словам истцов, уничтожали их одежду, продукты, вещи. Чета приняла решение не менять утеплитель стен, в котором гнездилась моль, что обошлось бы в несколько миллионов фунтов стерлингов, а просто подать в суд на продавца.

По решению суда Уильям Вудворд-Фишер должен будет вернуть истцам сумму, которую они ему заплатили за особняк, за вычетом около £6 млн за то, что чета несколько лет прожила в доме. Кроме того, застройщик заплатит им еще £4 млн компенсации ущерба от заражения молью, в том числе £15 тыс. за уничтоженную одежду жильцов. Ответчику также придется оплатить госпошлину в £3,7 млн.

Алена Миклашевская