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Коммерсантъ FM
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Моли — жизни не видать

Дочь Бадри Патаркацишвили дошла с иском о зараженном доме до Высокого суда Лондона

Дочь грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили, Ия, и ее муж требуют от застройщика элитной недвижимости £36 млн за лондонский дом, в котором, по их словам, невозможно жить. А все из-за нашествия моли, которая уже успела съесть дорогую одежду, пробраться в бутылки вина и вообще заполонила все пространство дома.

Ия Патаркацишвили, ее муж Евгений Гуняк и их дети

Ия Патаркацишвили, ее муж Евгений Гуняк и их дети

Фото: @iaiayo

Ия Патаркацишвили, ее муж Евгений Гуняк и их дети

Фото: @iaiayo

Высокий суд Лондона начал рассмотрение дела о моли в доме Ии Патаркацишвили, дочери грузинского миллиардера, и ее мужа, стоматолога Евгения Гуняка.

Ответчиком выступает застройщик элитной недвижимости, а некогда звезда британского гребного спорта Уильям Вудворд-Фишер. Истцы заявляют, что заплатили ему в 2019 году £32,5 млн за дом в престижном лондонском районе Ноттинг-Хилл. В доме есть бассейн, спа, тренажерный зал, винный погреб, кинозал и даже отдельная комната для храпящих. Единственное, о чем господин Вудворд-Фишер не рассказал при продаже, утверждают истцы, так это о том, что в доме уже есть и жильцы — «миллионы особей моли».

Фотографии вредителей в доме истцы в суд не принесли. «Они довольно проворные. Когда я вижу их, я стараюсь их поймать, а не фотографировать»,— пояснил в суде Евгений Гуняк. Но моль, по его словам, просто везде: на зубных щетках, на столовых приборах, в бутылках вина… Адвокат пары настаивает, что господину Гуняку приходилось собственноручно убивать до 100 особей моли в день.

После вызова специалистов и дезинфекции дома ситуация несколько улучшилась, признается адвокат,— теперь хозяева дома прихлопывают около 35 насекомых в день.

По словам покупателей дома, моль гнездится в утеплителе стен. Его, конечно, можно просто весь удалить и заменить на новый, но это, по словам адвоката, обойдется супругам в £9,6 млн. Сумма, которую господин Вудворд-Фишер считает «фантастически завышенной». По его подсчетам, замена утеплителя в доме будет стоить порядка £160 тыс.

Дом Ии Патаркацишвили

Дом Ии Патаркацишвили

Фото: @iaiayo

Дом Ии Патаркацишвили

Фото: @iaiayo

Дело об элитном доме с молью рассматривают в разных инстанциях уже пятый год. Истцы требуют компенсации за покупку «зараженного дома» или полного расторжения сделки на основании мошеннических действий застройщика. По их словам, застройщик прекрасно знал о проблеме, но скрыл ее.

Сам господин Вудворд-Фишер отвергает обвинения в мошенничестве.

Как говорит его адвокат, перед покупкой дома супруги спрашивали о наличии там паразитов, но моль не паразит, поэтому отрицательный ответ на вопрос был, по мнению юриста, совершенно корректен.

Более того, застройщик, якобы, даже упоминал в разговоре с потенциальными покупателями о проблемах с молью, но давно. Насколько продавцу недвижимости было известно, дом обрабатывали от насекомых, и моли в нем на момент продажи уже не было.

Супруги, прожившие в доме около пяти лет и потерявшие за это время, по их подсчетам, одной только одежды на £50 тыс., требуют от застройщика или расторгнуть сделку и вернуть £36 млн, или выплатить компенсацию (до £16 млн) за снижение цены дома и понесенные расходы на борьбу с молью.

Дата вынесения решения судом по этому делу пока неизвестна.

Кирилл Сарханянц

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