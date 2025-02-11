Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Министерству юстиции приостановить применение закона, запрещающего американским компаниям давать взятки чиновникам и политикам в других странах. По мнению президента Трампа, применение этого закона снижает конкурентоспособность американского бизнеса за рубежом.

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Фото: AP Президент США Дональд Трамп

Фото: AP

Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) был принят еще в 1977 году. Он предусматривает наказание не только за сам факт дачи взятки, но и за планирование и предложение взятки, а также согласование этого действия руководством компании. Максимальный срок лишения свободы за нарушение закона составляет 15 лет, максимальный размер штрафа — $250 тыс. В 2024 году закон использовался в 24 случаях, в 2023 году — 17 случаях.

В подписанном Дональдом Трампом указе отмечается, что американским компаниям «наносится ущерб от чрезмерно широкого применения этого закона», что подрывает интересы США. Комментируя свое решение, президент заявил, что «на бумаге закон выглядит хорошо, но на практике он просто катастрофа». По указанию президента генеральный прокурор США Пэм Бонди должна будет составить новые «пересмотренные, разумные положения» для закона о борьбе с коррупцией за рубежом, которые будут способствовать укреплению экономической конкурентоспособности США за рубежом.

О деятельности команды Трампа — в материале «Илон Маск атакует Пентагон».

Алена Миклашевская