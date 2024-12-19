Встречная ничья

Арбитражный суд Подмосковья отклонил взаимные иски основателей Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким друг к другу. Первый пытался оспорить одобренное предпринимательницей в одностороннем порядке объединение маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Госпожа Ким, в свою очередь, обвиняла господина Бакальчука в причинении убытков почти на 37 млрд руб. По мнению юристов, скорее всего, в обоих случаях истцы не смогли предоставить достаточно доказательств нарушения закона. Таким образом, пока что в громком корпоративном конфликте сохраняется статус-кво.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что Арбитражный суд Московской области 19 декабря отказался удовлетворять иск Владислава Бакальчука, требовавшего признать недействительной сделку по передаче активов Wildberries в объединенную с ГК Russ компанию РВБ, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ходом дела. Процесс шел в закрытом режиме. Управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов (представляет интересы Владислава Бакальчука) сообщил “Ъ”, что пока еще нет мотивированного решения суда, поэтому нельзя с точностью назвать причины отказа. Но уже сейчас готовится апелляционная жалоба, добавил он. В Wildberries не прокомментировали это дело.

Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Валерия Молканова полагает, что иск может быть связан с нарушением порядка одобрения сделок с заинтересованностью и крупных сделок либо с нарушением устава компании при заключении договоров.

«Отклонение иска может свидетельствовать о недостаточности доказательств нанесения ущерба компании спорными сделками либо о том, что суд не усмотрел нарушения корпоративных процедур»,— допускает госпожа Молканова.

В ООО «Вайлдберриз» 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку, 99% — Татьяне Ким (ранее Бакальчук). В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с ГК Russ. В июле стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ. Тогда же Владислав Бакальчук публично заявил, что не согласен со сделкой и отстранен от управления бизнесом. Татьяна Ким объяснила происходящее планами развода с супругом и заявила, что он знал о планах объединения.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Татьяна Ким (Бакальчук)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

19 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил еще один иск, связанный с «Вайлдберриз». Он был подан от двух истцов — Татьяны Ким и ООО «ВБ Девелопмент» — к Владиславу Бакальчуку о взыскании с него 37,09 млрд руб. Третьим лицом в деле участвовало ООО «Вайлдберриз». Этот процесс тоже рассматривался в закрытом режиме, но в картотеке арбитражных дел указано, что иск был отклонен. Это подтвердил и господин Бакальчук в своем Telegram-канале. В Wildberries порекомендовали обратиться в суд за деталями процесса.

Газета «Ведомости» 14 октября сообщала, что иск касается взыскания убытков с господина Бакальчука, который владеет 100% долей в «ВБ Девелопмент» (занималась строительством складов для маркетплейса).

По словам источника издания, «ВБ Девелопмент» получила авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве, но услуги оказаны не были, объекты не сданы, и были подозрения вывода средств из компании.

По общему правилу, поясняет управляющий партнер Briefcase LawOffice Евгений Крюков, для взыскания убытков нужно доказать, что действия лица были недобросовестными или неразумными, установить факт причинения компании убытков и причинно-следственную связь между действиями этого лица и убытками. Вероятно, истцы не смогли представить достаточных доказательств причинения ущерба или вывода средств, полагает госпожа Молканова.

«Оба иска — классические средства корпоративной борьбы»,— констатирует господин Крюков.

Причем дела были рассмотрены судом «удивительно быстро», добавляет он: «Это нетипично как в принципе для арбитражного производства, так и, в частности, для сложных корпоративных споров». По наблюдениям госпожи Молкановой, корпоративные споры такого уровня могут длиться от года до нескольких лет. По мнению Александра Логунова, ключевым судебным решением в конфликте между супругами должно стать решение по иску о разделе имущества при разводе, так как именно в нем будет определена доля Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз».

Дарья Андрианова, Анна Занина