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Коммерсантъ FM
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Акции «РусГидро» упали на 6,3% на фоне информации об отказе от дивидендов

Акции «РусГидро» (MOEX: HYDR) в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 6,37%, до 0,5321 руб. за штуку. Бумаги компании теряют в цене на фоне информации о том, что обсуждается введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2028 года, о чем узнал «Ъ».

По данным «Ъ», правительство предлагает таким образом решить финансовые проблемы компании. Вместо выплат акционерам (62,5% у Росимущества, 12,37% у ВТБ, 9,61% у En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в «РусГидро» Дальневосточной генерирующей компании, а также на финансирование инвестпрограммы «РусГидро».

Помимо отказа от дивидендов рассматривается ускоренное внедрение рыночного ценообразования на Дальнем Востоке и компенсация в тарифах расходов на закупку угля по рыночной цене. Промышленность считает, что эти инициативы ухудшат условия развития экономики на Дальнем Востоке.

Подробности — в материале «Ъ» «"РусГидро" подсушит дивиденды».

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