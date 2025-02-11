Чистая прибыль Сбербанка за январь выросла на 15,5%

Сбербанк (MOEX: SBER) отчитался по РСБУ за январь 2025 года. Согласно данным компании, в прошлом месяце чистая прибыль банка выросла на 15,5% год к году и составила 132,9 млрд руб. Рентабельность капитала — 22,2%.

Чистый процентный доход составил 231,5 млрд руб., что на 9,4% больше показателя в январе 2024 года. Чистый комиссионный доход в январе 2025-го увеличился до 50 млрд руб. и вырос на 2,6% в сравнении с январем прошлого года. Возросли и операционные расходы — на 12,9% год к году. Всего они составили 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам — 24,8%.

Как сообщает «Сбер», число активных ежедневных пользователей банка в январе составило 42 млн человек — показатель вырос на 50%. Общее количество активных ежемесячных пользователей приложения «Сбербанк Онлайн», включая web-версию, составляет 83,3 млн человек. Число участников программы лояльности выросло в январе на 700 тыс., до 92,6 млн клиентов. Число подписок «СберПрайм» увеличилось на 200 тыс. и составляет 22,6 млн.

О планах банка читайте в материале «Сбербанк переключает программы».