Петербург занял третье место по востребованности у туристов в 2025 году

Санкт-Петербург занял третье место в списке самых востребованных туристических направлений в России в 2025 году. Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберАвто». Первые места топ-3 остались за Сочи и Москвой, где планирует отдохнуть 15% и 14% опрошенных россиян соответственно. В Северную столицу собираются приехать 13% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Далее в рейтинге самых популярных направлений для отдыха располагается Калининград (7%), а также южные города: Геленджик (6%), Минеральные Воды (6%), Пятигорск (6%) и Краснодар (5%). По 5% опрошенных собираются в отпуск в Ярославль и Карелию, по 4% — в Уфу, Ессентуки и Владимир, по 3% — в Казань, Анапу, Суздаль и Иркутск и по 2% — во Владивосток и Екатеринбург.

Самым популярным месяцем для отпуска у россиян стал июль: именно в этот месяц планирует отдохнуть большинство респондентов из Республики Татарстан (59%), Новосибирской области (58%), Республики Башкортостан (55%), Ленинградской (44%), Нижегородской (42%) и Московской областей (37%). А вот жители Краснодарского края чаще всего предпочитают брать отпуск в мае (55%). Свердловчане же чаще всего выбирают для отдыха август и октябрь (по 35%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний чек за проживание в командировках в Петербурге за минувший год вырос на 17%.

Артемий Чулков