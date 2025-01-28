Средний чек за проживание в командировках в Петербурге за год вырос на 17%

Средняя стоимость жилья для командированных сотрудников за год выросла на 17% — до 5 тыс. рублей за ночь. Такие данные по результатам анализа статистики деловых бронирований приводит сервис Bronеvik.com, входящий в экосистему МТС.

Жилье для бизнес-поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (они выросли в цене на 20%). При этом больше трети (36%) заказов для командировок были совершены с захватом выходных.

На треть увеличилось и число таких поездок за год. Средняя стоимость проживания в путешествиях, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск почти вдвое выше, чем для обычных командировок (19 100 против 8 900 рублей).

Чаще всего командированные сотрудники останавливались в отелях и мини-отелях (87%), а наибольший прирост интереса отметили к размещению в апартаментах (+90%), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

Топ-3 городов-лидеров по числу приезжающих по работе гостей не изменился. Cанкт-Петербург занял второе место (7%), первое — у Москвы (14%), а замыкает тройку Екатеринбург (2%).

Лидером по приросту командированных гостей стал Новый Уренгой, где бизнес-бронирования удвоились (+104%). Также заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск (+60%) и Москву (+56%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спрос иностранных туристов на отдых в Петербурге в новогодние выходные вырос на 18%.

Артемий Чулков