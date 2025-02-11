В российских банках вдвое упали запасы золота

На 1 января 2025 года в российских банках хранилось 38,1 т этого металла, что стало минимумом с июля 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). В предыдущий раз такое резкое снижение запасов наблюдали в 2020 году на фоне кризиса и пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По подсчетам ЦБ, за прошлый год остатки на счетах учета драгоценных металлов в денежном выражении снизились на 23,6%. В пересчете на физическое золото спад был сильнее — 46,4%, или свыше 33 т.

Сколько российских банков сейчас оперируют физическим золотом, неизвестно. До февраля 2022 года в числе лидеров были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Источник РБК в банке из топ-50, который проводит операции с золотом, заявил, что из-за повышения ЦБ ключевой ставки изменилось поведение клиентов. «Вместо кредитных средств клиенты предпочитают использовать собственные, продавая золото с металлических счетов»,— утверждает собеседник издания.

Вчера, 10 февраля, стоимость золота на спот-рынке обновила исторический рекорд, превысив $2,9 тыс. за тройскую унцию. Росту котировок способствует высокий спрос со стороны центробанков развивающихся стран, а также частных и институциональных инвесторов. В случае продолжения тарифных войн США с другими странами стоимость золота в ближайшие месяцы может дойти до $3–3,3 тыс. за унцию, прогнозируют аналитики.

Подробности — в материале «Ъ» «Золото вписали в тарифы».