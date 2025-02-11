Зампред ЦБ назвал «красную лампочку», по которой можно вычислить мошенников

Зампред Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев заявил, что используемые телефонными мошенниками схемы зависят от типа потенциальной жертвы. По его словам, главная задача для таких мошенников — получить код из смс или push-уведомления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Зубарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Зубарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В интервью «Комсомольской правде» господин Зубарев сообщил, что ему тоже звонят мошенники, но он не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Он рассказал, что преступники используют разные уловки — например, пенсионеров просят «подтвердить трудовой стаж», молодым могут сообщить «заманчивое предложение о работе», кому-то присылают поддельные налоговые декларации.

«В конце обязательно прозвучит, что надо спасти деньги и переправить их на какой-то безопасный или защищенный счет. Это главный сигнал опасности, своего рода "красная лампочка" тревоги, что нужно немедленно положить трубку... Никаких безопасных счетов для "спасения" денег от мошенников в ЦБ не существует»,— подчеркнул зампред ЦБ.

Как выяснил «Ъ», для борьбы с телефонными мошенниками правительство планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности, при этом от последних не потребуется согласие. Данные будут аккумулироваться на единой антифрод-платформе, информацию о мошенничестве куда станут передавать органы власти и участники интернет-рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».