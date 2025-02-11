Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex достигла уровня выше $2 950 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

Comex — подразделение Нью-Йоркской товарной биржи.

По данным площадки на 04:09 мск, цена золота выросла на 1,6% — до $2 950,3. К 04:12 мск золото продолжило дорожать на 1,72% — до $2 953,8. К 04:17 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на отметке $2 953,2 (+1,70%).

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Подробнее о рекордном росте котировок на золото — в материале «Ъ».