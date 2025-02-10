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Коммерсантъ FM
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В зоне СВО изъяли партию шоколада со взрывчаткой

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что в зоне СВО была обнаружена партия шоколадок, внутри которых была взрывчатка. Такие шоколадки должны были взрываться при укусе. Вся продукция изъята.

Господин Гусев напомнил о необходимости контроля за продуктами питания в зоне боевых действий. «Мы находимся в состоянии спецоперации, диверсанты запускают дроны и пытаются отравить и убить наших ребят на фронтах СВО. <…> Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности»,— сказал он НСН.

Ранее российские военнослужащие опубликовали видеоролик, предупреждая солдат, что продукты, найденные в прифронтовой зоне, могут быть заминированы. На видео демонстрировалась шоколадка, внутри которой размещалась небольшая взрывчатка. Активация должна была произойти во время укуса или при сдавливании.

7 февраля Игорь Потапов, представитель АО НПП, занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, также рассказал о попытке диверсии против военнослужащих — в зону СВО была направлена партия заминированных FPV-очков. Господин Потапов призвал бойцов быть бдительными, принимая гуманитарную помощь, особенно от незнакомых поставщиков.

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