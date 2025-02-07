Поставщик РЭБ рассказал о попытке диверсии с заминированными FPV-очками

Неизвестные предприняли попытку диверсии против российских военных, направив им заминированное оборудование. Об этом сообщил представитель АО НПП (разработка и поставка РЭБ-оборудования) Игорь Потапов в своем Telegaram-канале. По его словам, взрывчатка была заложена в FPV-очки, которые используются для управления дроном от первого лица.

Как сообщил господин Потапов, детонация должна была произойти в момент активации устройства. Как он позже заявил в беседе с ТАСС, взрывчатка обнаружена во всей партии. Он также призвал военных быть бдительными при получении помощи от незнакомых поставщиков.

«Людей, занимающихся гуманитарной помощью, у нас довольно много, они все достаточно известные. И когда резко появляется какой-то благодетель с желанием помочь — это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять»,— предупредил он.

Ранее в сети был опубликован видеоролик, где военные предупреждали, что продукты питания, находящиеся в прифронтовой зоне, также могут быть заминированы. На видео бойцы продемонстрировали шоколадку, внутри которой располагалась небольшая взрывчатка. Активация должна была произойти во время укуса.