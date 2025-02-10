Telegraph: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Как уточняет издание, спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.

Ранее Кит Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Господин Келлог также говорил, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

По словам источников, спецпосланник заверил европейских дипломатов, что США хотят усилить позиции Украины в переговорах с Россией. Издание отмечает, что начало урегулирования конфликта может затянуться, поскольку Кит Келлог намерен встретиться с лидерами каждой из 31 стран НАТО.

9 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что у США есть конкретный план прекращения боевых действий, и выразил надежду на скорое прекращение огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».