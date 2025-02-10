Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegraph: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Как уточняет издание, спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.

Ранее Кит Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Господин Келлог также говорил, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

По словам источников, спецпосланник заверил европейских дипломатов, что США хотят усилить позиции Украины в переговорах с Россией. Издание отмечает, что начало урегулирования конфликта может затянуться, поскольку Кит Келлог намерен встретиться с лидерами каждой из 31 стран НАТО.

9 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что у США есть конкретный план прекращения боевых действий, и выразил надежду на скорое прекращение огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...