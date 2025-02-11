В ЕГРН внесут договоренности

Как стало известно “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий с 2026 года перечень сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В частности, в нем планируется отражать сведения о договоренностях между собственниками о порядке использования недвижимости, находящейся в долевой собственности (например, о распределении комнат в квартире и оплате расходов на «коммуналку»). Эксперты инициативу поддерживают, отмечая, что ее реализация позволит повысить прозрачность рынка недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в Гражданский кодекс (ГК), расширяющий перечень случаев для госрегистрации прав и их ограничений, а также обременений объектов, сообщил “Ъ” источник в аппарате Белого дома. Согласно документу, с 2026 года в ЕГРН будет вноситься информация о договоренностях относительно порядка владения и пользования недвижимым имуществом. Эти договоренности могут быть зафиксированы соглашением между собственниками (нотариально заверенным). Если такого соглашения нет, то условия должны быть определены решением суда по заявлению любого из собственников.

Поясним, что подобные договоренности обычно затрагивают вопросы распределения комнат в квартире между собственниками, выплат компенсаций владельцу, у которого отведенная площадь оказывалась непропорциональна его доле, а также распределения расходов на «коммуналку» и налоги.

Поправками к ГК предлагается определить, что установленный тем или иным образом порядок сохраняется и при переходе доли другому лицу, чтобы исключить необходимость заключения нового соглашения. Если порядок пользования жильем был определен до вступления в силу изменений, то, согласно проекту, собственники также вправе обратиться в Росреестр с заявлением о включении сведений об этом в ЕГРН.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменения должны снизить возможные риски на рынке недвижимости при переходе прав на доли в праве общей собственности. Предполагается, что потенциальный покупатель доли сможет принять более взвешенное решение о ее приобретении, если заранее будет знать о наличии договоренностей относительно использования недвижимости.

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев отмечает, что принятие законопроекта повысит значимость ЕГРН в гражданском обороте и упростит потенциальным покупателям недвижимости подготовку к ее приобретению. Исполнительный директор Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ, управляющий партнер ProLex Константин Лушников поясняет, что сейчас нередко возникает проблема нечеткого определения порядка пользования имуществом в долевой собственности. Особенно острой она бывает при планах продать долю или при смене собственников. Нынешнее отсутствие регистрации соглашений в ЕГРН, по его словам, осложняет заключение сделок и создает риски для потенциальных покупателей долей — при их передаче новому лицу «непрозрачность» договоренностей может приводить к спорам и снижать инвестиционную привлекательность недвижимости.

За счет придания соглашению нотариальной формы и регистрации в ЕГРН, говорит Константин Лушников, уменьшается простор для разночтений или недобросовестного поведения участников сделок. По его мнению, несмотря на необходимость дополнительных действий и расходов (нотариат, регистрация), «общая выгода от повышения прозрачности отношений перевешивает возможные неудобства».

Евгения Крючкова