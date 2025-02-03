Учет полного цикла

По данным “Ъ”, идеи Росреестра о делегировании ППК «Роскадастр» полномочий для повышения эффективности учета земель и недвижимости в регионах одобрены комиссией по законопроектной деятельности Белого дома. После принятия поправок Госдумой региональные и муниципальные чиновники смогут заключать с Роскадастром соглашения о сборе и систематизации данных о недвижимости. На местах ресурсов для этого часто не хватает, сбор данных идет неравномерно, что тормозит выявление инвестиционно привлекательных территорий и их вовлечение в хозяйственный оборот. ППК может получить полномочия и по ведению Фонда данных государственной кадастровой оценки. В результате появится единая база данных объектов недвижимости, ценообразующих факторов и кадастровой стоимости, влияющей на расчет налогов, госпошлин и аренды для госсобственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Белый дом вернулся к цифровизации сферы управления землей и недвижимостью ради повышения эффективности госуправления. По данным “Ъ”, комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроекты Росреестра об усилении роли публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр» в управлении данными о земле и недвижимости.

Первый из них разрешит региональным и муниципальным органам власти заключать с ППК соглашения о сборе данных недвижимости и земельных участков для вовлечения в хозяйственный оборот. ППК сможет оформлять права на объекты недвижимости, определять их границы, выявлять объекты, не зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В пояснительной записке авторы отмечают, что региональные и особенно муниципальные госорганы не всегда «располагают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами» для таких работ. Источником финансирования по проекту станут субсидии ППК «Роскадастр» из региональных и местных бюджетов. По мнению авторов, изменения увеличат поступления земельного и имущественных налогов, платы за аренду объектов госсобственности и средств от продажи участков. Сейчас разные возможности территорий приводят к тому, что данные по стране о них собираются неравномерно, что препятствует планам центра по созданию цифровой модели РФ и переводу в цифровой вид услуг гражданам и бизнесу.

В секретариате вице-премьера Марата Хуснуллина “Ъ” пояснили, что вовлечение в оборот недвижимости и полнота сведений ЕГРН — важные драйверы экономического роста регионов и повышения инвестпривлекательности территорий. Проектируемые изменения увеличат скорость наполнения ЕГРН данными, сократят сроки предоставления земельных участков и других объектов недвижимости. «Кроме того, это позволит выявить территории, нуждающиеся в комплексном развитии»,— добавляют в аппарате чиновника.

Второй законопроект предусматривает передачу Роскадастру ведения Фонда данных государственной кадастровой оценки. По ней рассчитываются имущественные налоги, арендная плата за государственную землю и госпошлины. В Росреестре “Ъ” пояснили, что ППК «Роскадастр» уже уполномочен на формирование перечней объектов для кадастровой оценки и внесение сведений о ней в ЕГРН, а также предоставление исходной информации для ГКО (о границах и сделках). ППК является оператором ФГИС ЕГРН и ФГИС «Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"» (ЕЦП НСПД), в которой с декабря 2024 года и хранится фонд данных ГКО. Изменения сделают ППК предприятием единого цикла в сфере государственной кадастровой оценки. «Это позволит оптимизировать информационные потоки и сократить сроки исполнения полномочий»,— отмечают в секретариате господина Хуснуллина.

В фонде будет сформирована единая база данных со сведениями о характеристиках объектов недвижимости, ценообразующих факторах, кадастровой стоимости. В Росреестре сообщили, что с 2025 года будет развиваться подсистема рынка недвижимости на платформе НСПД. При этом сама платформа в перспективе будет использоваться для расчета кадастровой стоимости и развития сервисов для граждан и бизнеса.

Диана Галиева