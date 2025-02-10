Валуев не считает провокацией запрет ему въезда в Азербайджан

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не будет рассматривать решение Азербайджана запретить ему въезд в страну как провокацию. Он отметил, что на данный момент ему сложно комментировать ситуацию в связи с отсутствием официальных документов. Глава МИД Азербайджана сообщил о запрете господину Валуеву въезжать в страну.

«Восток — дело тонкое. <…> В первую очередь он (руководитель Азербайджана.— "Ъ") представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав»,— заявил парламентарий в интервью «РИА Новости».

Ранее господин Валуев раскритиковал намерение Азербайджана закрыть Русский дом в Баку. В своем Telegram-канале депутат написал, что «это все из "дрючбы народов", сфер влияния». Он призвал «присмотреться внимательнее» к азербайджанским диаспорам в России.

В начале февраля Азербайджан направил в МИД России ноту с требованием закрыть Русский дом в Баку, занимающийся продвижением российской культуры, науки и образования. Такое решение власти объяснили отсутствием у центра регистрации юрлица. Николай Валуев не первый российский депутат, ставший в Азербайджане персоной нон гранта. Въезд в страну также запрещен Константину Затулину и Виталию Милонову.