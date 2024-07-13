Не числом, а импортозамещением

Данные статистики свидетельствуют об изменении подхода властей к господдержке малого и среднего бизнеса. По данным экспертов Высшей школы экономики, в этом году падает как объем государственной помощи сектору, так и число ее получателей. Такая динамика подтверждает курс правительства на отказ от безвозмездной помощи МСП только ради расширения этого сектора в пользу концентрации средств на нужных государству проектах. Одновременно поддержка малого бизнеса увеличивается по другим каналам, в частности Корпорация МСП фиксирует рост объемов закупок госкомпаний у некрупных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf) Центр развития НИУ ВШЭ отмечает падение охвата всеми видами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых. В первом квартале 2024 года число получивших поддержку составило 119,4 тыс., что на 6,2% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Пики поддержки приходились на июнь «ковидного» 2020 года (1,1 млн субъектов МСП) и на ноябрь 2021 года (537 тыс.).

Заметнее всего уменьшилась поддержка средних предприятий — на 25% по отношению к первому кварталу 2023 года. Снижение у малых компаний — на 14,6%, у микропредприятий — на 5,5%.

На 10 июля 2024 года в реестре МСП числятся 5,9 млн микро-, 227,3 тыс. малых и 20,6 тыс. средних предприятий. Охват поддержкой МСП и самозанятых сократился с 1% от их общего числа в первом квартале 2023 года до 0,8% — в 2024 году. Значимой причиной снижения показателя, отмечают эксперты ВШЭ, был 40-процентный прирост количества самозанятых за этот срок (с 6,5 млн до 9,1 млн).

Общий объем получаемой поддержки сократился на 14%, с 149,1 млрд руб. до 127,8 млрд руб. Максимальные объемы господдержки были зафиксированы не во время ковида, а в конце 2022 года. К весне этого года размер поддержки на одного получателя опустился до 1,1 млн руб. по сравнению с 1,3 млн руб. в январе—марте 2023 года. За год сократилось и количество МСП, охваченных непосредственно финансовой поддержкой, с 30,1 тыс. до 25,5 тыс., а их доля снизилась с 0,24% до 0,16%.

Отметим, что сокращение количества получателей поддержки и ее объемов отражает планы правительства относительно путей развития сектора.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников выражал неудовлетворенность качественным состоянием и низкой эффективностью субъектов МСП. Однако это является результатом прежнего подхода правительства к развитию сектора — поддержка была де-факто безвозмездной и нацеленной на общее стимулирование предпринимательской активности.

Санкции, задачи по трансформации экономики и ограниченные бюджетные ресурсы способствовали пересмотру такого подхода.

К МСП теперь предъявляются встречные требования по импортозамещению и инновационной активности, так что господдержка концентрируется именно на перспективных с точки зрения властей сегментах.

При этом к поддержке сектора государство намеренно привлекает государственные и частные компании — последние самостоятельно поддерживают эффективных поставщиков в рамках импортозамещения, госАО же наращивают спрос на продукцию МСП и увеличивают число поставщиков из этого сектора.

По данным Корпорации МСП, в первом полугодии 2024 года 10,1 тыс. госкомпаний заключили 430 тыс. договоров с 143,3 тыс. поставщиками из числа МСП на 4,1 трлн руб. По сравнению с первым полугодием 2023 года количество договоров выросло на 53,3 тыс. (14%), количество поставщиков — на 25,4 тыс., а объем закупок — на 1,6 трлн руб. Чаще всего у МСП закупают строительные работы (724 млрд руб.), машины и оборудование (242,6 млрд руб.), а также компьютеры и электронику (195,9 млрд руб.). Лидерами по объему закупок у МСП стали РЖД, ОЭЗ «Алабуга», «Аэрофлот» и Сбербанк, среди регионов — Москва (1,7 трлн руб.), Санкт-Петербург (387 млрд руб.) и Татарстан (225 млрд руб.). Отметим также, что поддержка МСП смещается и в закрытые статьи бюджета — ряд некрупных компаний, выполняя гособоронзаказ, также являются получателями субсидий.

Диана Галиева