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Коммерсантъ FM
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Маск: агентство по ЧС США потратило $59 млн на отели для незаконных мигрантов

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления, заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) «на прошлой неделе направило $59 млн роскошным отелям на размещение нелегальных мигрантов». Господин Маск написал об этом в своей соцсети X.

«Отправка этих денег является нарушением закона и грубым несоблюдением президентского указа. Деньги, предназначенные для помощи американцам при стихийных бедствиях, вместо этого шли на дорогие отели для нелегалов!» — добавил он.

В конце января президент США Дональд Трамп раскритиковал FEMA за «неумелое оказание чрезвычайной помощи» и не исключил, что расформирует его. В октябре прошлого года в соцсетях распространилась информация, что агентство в 2023 и 2024 годах потратило $941 млн на жилье для нелегальных иммигрантов, вместо того чтобы использовать их для борьбы со стихийными бедствиями. Тогда Reuters проверило эти данные и пришло к выводу, что они не соответствуют действительности.

Яна Рождественская

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