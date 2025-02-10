Кредитам отказали в одобрении

Уровень одобрения потребкредитов упал до рекордного минимума. В январе банки отклонили 95% заявок от клиентов, такую статистику «Известиям» предоставила площадка «Сравни.ру». При этом год назад игроки рынка удовлетворяли каждое четвертое обращение. В ВТБ рассказали изданию, что уровень одобрения потребзаймов в январе сократился более чем в два раза год к году. При этом в «Скоринг Бюро» не заметили снижения по сравнению с декабрем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С чем могут быть связаны такие данные? Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что уровень одобрения упал из-за новых правил Центробанка, но дальше снижаться он, скорее всего, не будет: «Связано это, как ни странно, не с высокой ставкой и жесткой политикой с точки зрения стоимости кредита, а с регулятивными последствиями мер Центрального банка по охлаждению этих сегментов кредитного рынка в части закредитованных заемщиков с высоким финансовым риском.

Были приняты новые ужесточения по макропруденциальным надбавкам, по сути, ужесточились требования для тех, у кого уже есть высокая долговая нагрузка, кто может за счет нового кредита резко ухудшить свое финансовое состояние. Из-за этого банки достаточно жестко действуют с точки зрения своего риск-менеджмента и требований к заемщикам. Спрос на кредиты падает, многие заемщики реагируют на то, что это стало дороже.

Если ставки будут падать, то спрос на кредиты может вырасти. Причем тут большой вопрос: вырастет ли он за счет хороших заемщиков или пропорция хороших и сложных заемщиков будет такая же, как сейчас? Мне кажется, спрос в таком случае будет расти за счет хороших заемщиков, у которых нет проблем с высокой долговой нагрузкой. Скорее всего, уровень одобрения в таком случае вырастет. Если ставка не будет падать в ближайшее время, то уровень одобрения будет прежним».

В таких условиях есть опасность, что граждане начнут обращаться за ссудами в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. По его словам, ситуация может измениться, когда Центробанк решит снизить ключевую ставку: «Негативного в этом может быть прежде всего то, что людям все равно могут быть нужны деньги, и они могут пытаться обращаться к нелегальным кредиторам, сначала в МФО. Там обычно меньше жесткости по отношению к клиентам, но гораздо выше процент, несмотря на то, что его ограничивают искусственно (в отличие от процентов по кредитам), существуют ограничения на полную стоимость и на полную переплату, это создает риски некоторого замедления кредитования.

Еще одна причина, по которой банки могли начать ужесточать условия, связана с тем, что они, возможно, начинают ждать постепенного снижения ключевой ставки.

Банки надеются на то, что им удастся немного нарастить кредитование и смягчить условия, если начнется поворот цикла ключевой ставки. При рассмотрении заявок банки смотрят на персональный кредитный рейтинг. Он несколько лет в России измеряется по новой шкале от 1 до 999 баллов. Люди, у которых персональный кредитный рейтинг выше 500-600 баллов, вполне могут рассчитывать на потребительский кредит. Банки смотрят и на своих зарплатных клиентов. Всегда есть шансы получить кредит, если у вас в этом банке уже есть какие-то финансовые продукты, например, вклад или накопительный счет, тогда банк не заинтересован в отказе».

По предварительным данным Frank RG, в январе объем выданных с учетом разных сегментов кредитов, в том числе ипотеки и ссуд на покупку автомобиля, превысил 440 млрд руб. Это минимальный результат с апреля 2022года.

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Елена Иванова