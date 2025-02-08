Кредиты не даются и не берутся

Результаты января 2025 года на рынке потребительского кредитования оказались самыми слабыми за восемь лет. Объем выданных кредитов составил всего 441 млрд руб., почти в два раза меньше, чем годом ранее. При этом значительное снижение показали все сегменты розничного кредитования на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и ужесточения требований к банковскому сектору. При этом, по мнению экспертов, восстановление кредитной активности банков будет происходить с началом цикла снижения ключевой ставки, которое ожидается пока не ранее середины года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе 2025 года суммарный объем выданных потребительских кредитов, в который вошли кредиты наличными, ипотека, автокредиты и POS-кредиты, составил всего 441 млрд руб., минимальный результат для этого месяца с 2017 года. Это следует из данных Frank RG. По сравнению с январем предыдущего года показатель рухнул на 47%.

Снижение в годовом выражении показали все сегменты розничного кредитования.

По данным Frank RG, минимальное снижение, на 36%, показал сегмент автокредитования, выдачи по автокредитам оказались ниже 85 млрд руб., вернувшись к показателям конца 2023 года. Однако это произошло на фоне роста (в годовом исчислении) продаж автомобилей (см. “Ъ” от 5 февраля). Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объясняет такой рост продаж затоваренностью дилеров и предложениями выгодных условий. «К тому же многим выплатили премии перед Новым годом в преддверии повышения налогов»,— добавил он.

Наиболее сильно (на 55%) сократилась за год выдача ипотечных кредитов, составив около 127 млрд руб. и обновив минимум с начала 2017 года. Формально в этом сегменте действует только одна крупная программа льготного кредитования (семейной ипотеки), тогда как годом ранее одновременно с ней действовала и масштабная программа льготной ипотеки на новостройки. При этом, по словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, «рыночная ипотека по большому счету недоступна, пока ставки сохраняются на уровне выше 15% годовых».

В сегменте кредитов наличными выдача за год сократилась на 47%, до 206 млрд руб., однако по сравнению с декабрем показатель вырос на 6%, чего не случалось с 2014 года.

Стоит учитывать, что этот сегмент планомерно сокращался с середины 2024 года на фоне активной борьбы Банка России с закредитованностью граждан и перегревом российского кредитного рынка. В настоящее время выдачи этого сегмента находятся (за исключением краткосрочного провала весной 2022 года) вблизи значений начала 2017 года. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, «розничное кредитование продолжит охлаждаться из-за высокой стоимости кредита, ужесточения макропруденциального регулирования и замедления темпов роста зарплат».

И в ближайшие месяцы рынок потребительского кредитования будет стагнировать, ожидают эксперты. Как указывает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова, «ставки по кредитам становятся запредельными и без острой необходимости люди их не берут», исключение составляют льготные программы. Кроме того, по ее словам, «сами банки ужесточают свои риск-политики, чтобы соответствовать требованиям Банка России (макропруденциальные надбавки и лимиты, которые постепенно пересматриваются и ужесточаются), и не наращивают высокорисковые портфели». По словам Юрия Беликова, «по вновь оформляемым кредитам при текущих ставках расчетная долговая нагрузка заемщиков столь высока, что во многих случаях приводит к отказу по кредитной заявке». В таких условиях многие банки «поставили на паузу выдачи по необеспеченным кредитам, сосредоточившись на качестве портфеля», отмечает госпожа Богомолова.

Важными факторами в восстановлении кредитования в этих сегментах являются динамика ключевой ставки, уровень доходов населения и общая экономическая ситуация. «Для первых признаков оживления потребительского кредитования необходимо хотя бы начало цикла снижения ключевой ставки»,— считает Юрий Беликов. Однако «его можно ожидать не раньше второго полугодия 2025 года», полагает эксперт.

Ольга Базутова