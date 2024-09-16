Пенсию закладывают в бонус

Cоискателям стали чаще предлагать корпоративную пенсию в виде бонуса. В первом полугодии работодатели разметили почти 62 тыс. вакансий с такой опцией. И большая часть объявлений, как сообщили “Ъ FM” в hh.ru, приходится на столицу и Московскую область. Что такое корпоративная пенсия? И как она рассчитывается? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Московские компании разместили 7 тыс. вакансий с расширенным соцпакетом, Подмосковные — еще 4 тыс., в которых обещают корпоративную пенсию. С помощью такой льготы работодатели пытаются быстрее нанять и удержать персонал. Опция куда интереснее, чем абонемент в фитнес и даже ДМС, к примеру. И получить часть денег, как выясняется, можно, даже если уволиться.

Чаще всего подобные бонусы своим сотрудникам предлагал крупный бизнес, но сейчас подтягивается и средний, говорит управляющий партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Это не просто так изобрели. Пошел запрос от персонала, поэтому такое предложение стало появляться в ряде линейных позиций. В частности, в ритейле, фастфуде, в сетевых компаниях, промышленности. Это долгосрочные программы удержания. Истории, которые начинаются, как правило, при стаже работы в компании от трех лет».

У каждой компании собственная программа корпоративных пенсий: где-то нужно отработать 5-10 лет, а где-то и 15. Но платить ее, кстати, начинают раньше, чем страховую от государства. Там действуют старые правила пенсионного возраста: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60-ти. Но даже если сотрудник решит уволиться раньше срока, работодатель все равно выплатит деньги, утверждает генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина: «Если сотрудник отработал определенное количество лет, на которое вы договорились, такая пенсия падает на счет работника, когда он отработал свой вестинг-период.

Допустим, вы пришли в 25 лет на предприятие "Ромашка", отработали там пять лет и забрали выкупную сумму. Вам 30 лет, вы пришли на другое предприятие, отработали там и тоже забрали свою выкупную сумму. Вы уходите на пенсию, но тогда от компании вы уже ничего не получите — нет, так не работает. Если вы пришли на третье предприятие, отработали там до наступления пенсионных оснований, тогда вам будет уже и корпоративная пенсия».

Чем больше копите, тем выше размер корпоративной пенсии. Такие программы делятся на две части. Есть социальные, когда взносы делает работодатель, и паритетные — отчисления в пенсионный фонд идут от компании и самого сотрудника, чаще в пропорции 1:1, отмечает генеральный директор «НПФ Сбербанка» Александр Зарецкий: «Сотрудник делает взнос, например 10 тыс. руб., и работодатель вносит такую же сумму и так далее. Фактически в паритетных программах, когда вы выходите на пенсию, у вас два счета — для взносов работодателя и ваш.

И когда вам назначается пенсия, то, что вы получаете с вашего личного взноса, никакими налогами на облагается. А вот с того, что поступает от работодателя, вы должны будете оплатить подоходный налог. И при этом у сотрудника есть налоговый вычет. До этого года попадают в социальный налоговый вычет — 50 тыс. руб., а со следующего года он будет попадать в инвестиционный налоговый вычет, и это будет 400 тыс. руб.».

У каждого пенсионного фонда свои варианты выплат. Можно оформить ежемесячные платежи, разбив всю сумму на пять лет. Некоторые обещают сразу выплатить 70% от накоплений, а остаток разделить по месяцам на те же пять лет. Кроме того, есть и инвестпрограммы, позволяющие получать от НПФ 10% годовых еще до выхода на корпоративную пенсию.

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