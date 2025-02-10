МИД: Россия будет добиваться возвращения из сектора Газа всех заложников

Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения заложников в секторе Газа, в том числе Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, а также других пленных. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что для этого необходимо выполнение Израилем и палестинским «Хамасом» достигнутых договоренностей.

«Израиль и Хамас должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа как на нынешнем, так и на последующих этапах его реализации. Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. По соглашению, на первом этапе, который продлится 42 дня, «Хамас» должен освободить 33 заложника (включая Александа Труфанова) в обмен на 1890 палестинских заключенных. 3 февраля делегация «Хамаса» прибыла в Россию и попросила помощи в восстановлении сектора Газа и решении гуманитарных вопросов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получает сигналы о проблемах со вторым этапом сделки.

Подробнее — в материале «''Хамас'' связывает с Москвой планы на будущее»

Лусине Баласян