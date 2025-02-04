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Коммерсантъ FM
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Лавров: РФ получает сигналы о проблемах в реализации сделки «Хамаса» и Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получает сигналы о проблемах со вторым этапом сделки Израиля и «Хамаса» о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В это же время, по словам российского министра, Израиль, «не стесняясь», продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем»,— сказал Сергей Лавров на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. По соглашению на первом этапе, который продлится 42 дня, «Хамас» должен освободить 33 заложника в обмен на 1890 палестинских заключенных, на втором — отпустить всех остальных, ввести режим постоянного прекращение огня, а также приступить к полному выводу израильских войск.

Последние дни «Хамас» обвиняет Израиль в препятствовании ввозу гуманитарной помощи. Боевики призвали посредников, в особенности Египет и Катар, вмешаться в ситуацию. 3 февраля делегация «Хамаса» прибыла в Россию и попросила помощи в восстановлении сектора Газа и решении гуманитарных вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' связывает с Москвой планы на будущее».

Лусине Баласян

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