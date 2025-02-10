BMW планирует активно инвестировать в автомобили с ДВС и гибриды

Автомобильный концерн BMW собирается и дальше инвестировать средства в производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и гибриды. Об этом в интервью Financial Times заявил член наблюдательного совета германской автокомпании Йохен Голлер. Он отметил, что BMW оптимистична в отношении продаж автомобилей с ДВС и гибридов.

По мнению Йохена Голлера, продажи электромобилей в ближайшие годы могут снизиться, в том числе из-за политики президента США Дональда Трампа. Представитель BMW сказал, что наивно было бы воспринимать распространение электромобилей как равномерный поступательный прогресс, на самом деле это скорее «американские горки».

BMW и ранее была настроена в отношении перехода к производству электромобилей осторожнее ее конкурентов. Даже притом, что продажи электромобилей BMW в прошлом году росли. Многие другие автопроизводители в 2024 году столкнулись со снижением спроса на них и ужесточением конкуренции с китайскими производителями.

В этих условиях многие компании, например Ford, General Motors, Volkswagen и Volvo, пересматривают свои планы по производству электромобилей и снижают инвестиции в эту сферу. На прошлой неделе Porsche заявила, что в текущем году сконцентрируется на автомобилях с ДВС и гибридах и вложит в расширение их линейки €800 млн.

Яна Рождественская