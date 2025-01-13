Продажи автомобилей BMW в 2024 году снизились на 4%

В 2024 году германский автоконцерн BMW Group продал 2,45 млн автомобилей — на 4% меньше, чем годом ранее. Такие данные компания опубликовала сегодня, 13 января. Продажи электромобилей BMW в 2024 году увеличились на 13,5%, составив почти 427 тыс.

Комментируя результаты за год, в компании отметили «сложные рыночные условия». Как и другие автопроизводители, BMW сталкивается со снижением спроса на автомобили в условиях инфляции и экономической неопределенности, а также с усилением конкуренции со стороны китайских компаний. В прошлом году продажи BMW в Китае упали на 13,5%, составив 714,5 тыс. автомобилей. Существенно снизились продажи в Германии — на 5,3%, до 267,3 тыс. В Европе в целом продажи BMW немного выросли (на 0,6%), как и в США (на 0,2%).

На прошлой неделе другой германский автопроизводитель Mercedes-Benz также сообщил о снижении продаж — на 4%, до 2,39 млн автомобилей.

Яна Рождественская