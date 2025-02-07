Porsche вложит €800 млн в гибриды и автомобили с ДВС

Германская автокомпания Porsche сообщила, что в текущем году она сконцентрируется на производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в условиях снижения спроса на электромобили. Porsche собирается вложить €800 млн в расширение линейки автомобилей с ДВС и гибридов. Такое решение компания приняла в условиях ухудшения финансовых показателей: в 2025 году маржа составит от 10% до 12%, что ниже прогнозов аналитиков и целевых показателей самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Porsche, как и другие автопроизводители, сталкивается со снижением спроса на электромобили и усилением конкуренции на их рынке с китайскими производителями. В таких условиях многие компании, включая Ford, General Motors, Volkswagen и Volvo, пересматривают свои планы по производству электромобилей и снижают инвестиции в эту сферу.

Акции Porsche сегодня, 7 февраля, снизились почти на 6%, за последний год они упали более чем на 30%.

Яна Рождественская