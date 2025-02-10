Жителей освобожденных курских сел направят на реабилитацию в другие регионы

Жителей приграничных населенных пунктов Курской области, которые находились под оккупацией вооруженных сил Украины (ВСУ), будут направлять на реабилитацию в другие регионы. Об этом на заседании правительства заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он поручил подчиненным разработать алгоритм реабилитации для жителей освобожденных населенных пунктов. По словам господина Хинштейна, людей следует отправлять на восстановление в южные регионы, например, в Краснодарский или Ставропольский край. Приоритет должны получать семьи с детьми.

Предложение о проведении реабилитации для мирных жителей из захваченных ВСУ населенных пунктов Александр Хинштейн сделал после встречи с семьей Дурневых из села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. После вторжения украинских боевиков большинство жителей не смогли выехать. Дурневы с годовалым ребенком спасались в подвале. «Если поначалу оккупанты еще пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели. Нескольких соседей расстреляли прямо на улице. В подвалы бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики»,— рассказал господин Хинштейн после встречи. Он отметил, что сейчас семья находится в пункте временного размещения и получила выплаты от государства.

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины. В регионе введены режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. После вторжения приграничные районы покинули более 150 тыс. человек. На сегодня часть людей вернулась в свои дома.

Владимир Зоркий