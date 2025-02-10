Индийский эксперт призвал к расширению сотрудничества с Россией

Директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта в интервью «Ъ» заявил, что товарооборот между Нью-Дели и Москвой в последние годы вырос за счет закупок российской нефти по сниженным ценам, однако необходимо диверсифицировать двустороннюю торговлю. В частности, эксперт предложил расширить сотрудничество в новых областях, включая сельское хозяйство, информационные технологии, фармацевтику, редкоземельные элементы, машиностроение, электронику.

«Индия добилась значительного прогресса в сфере цифровых услуг. Это также может стать новой областью сотрудничества. Инвестиции в новые области также могли бы стимулировать двустороннюю торговлю. Индии следует рассмотреть возможность инвестирования в дальневосточные и арктические регионы России. Россия могла бы инвестировать в оборонную отрасль и производственный сектор Индии, который поддерживается мощными государственными стимулами»,— сказал Арвинд Гупта.

Перспективной областью сотрудничества эксперт также называл производство беспилотников и развитие транспортного сообщения между Владивостоком и Ченнаи и коридора «Север—Юг». В последнее время Россия и Индия не заключали крупных оборонных сделок, отметил Арвинд Гупта, однако потенциал сотрудничества в этом направлении значителен. «России следует инвестировать в растущий оборонный и производственный сектор Индии»,— подчеркнул он.

Подробнее — позднее в интервью «Ъ»

Лусине Баласян