Четырех руководителей УлГТУ арестовали из-за не знающих русского языка студентов

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), сообщает пресс-служба СКР. Дело было возбуждено на основании оперативно-разыскных мероприятий ФСБ

По данным следствия, с 2022 по 2025 год на бюджетные места в вузе необоснованно зачислили не менее 129 иностранных студентов, которые не владели русским языком и не могли освоить учебную программу. Ущерб для российского бюджета оценивается в 20 млн руб.

«Среди студентов установлены нарушители порядка постановки на воинский учет. На допросы доставлены студенты вуза, не владеющие русским языком»,— рассказали в СКР. Также правоохранительные органы провели обыски в общежитии, которое принадлежит университету.

Трое сотрудников арестованы, а четвертого отправили под домашний арест. Имена обвиняемых не называются. Однако на прошлой неделе «Ъ-Волга» со ссылкой на источники писал о задержании по этой статье ректора УлГТУ Надежды Ярушкиной и ее заместителя. Они были задержаны в аэропорту Ульяновска. 7 февраля Надежду Ярушкину арестовали.