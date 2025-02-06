В Ульяновске ректора УлГТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» Надежды Ярушкиной. По информации источника «Ъ-Волга», ректор и ее заместитель были задержаны сегодня, 6 февраля, в аэропорту Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительной информации, Надежда Ярушкина подозревается в совершении преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело может быть связано с тем, что в университете оформляли иностранных студентов, которые на самом деле не учились в заведении. В числе фигурантов дела также значатся заместитель ректора Павел Пазушкин и еще несколько сотрудников учебного заведения.

Сотрудники УФСБ и следственного комитета прибыли в Ульяновский государственный технический университет для проведения следственных действий.

На сайте УлГТУ указывается, что Надежда Ярушкина также является доктором технических наук, профессором, Почетным работником высшего профессионального образования РФ, Заслуженным профессором УлГТУ, заместителем председателя Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской области, членом Президиума Регионального политического совета Партии «Единая Россия». С октября 2019 по июль 2020 года являлась временно исполняющим обязанности ректора УлГТУ. В 2020 году Надежда Ярушкина была назначена ректором УлГТУ.

Евгений Чернов