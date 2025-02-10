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Коммерсантъ FM
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Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Стоимость мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигала €58,75 за 1 МВт•ч ($626 за 1 тыс. куб. м), увеличившись более чем на 5%. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года.

Bloomberg отмечает, что биржевые цены на газ растут на фоне похолодания в Европе, а также переживаний рынка, связанных с уровнем заполнения газовых хранилищ. «Риск того, что Европейский Союз войдет в весну с очень низкими запасами газа, увеличился за последнее время»,— отметил главный аналитик Global Risk Management Арне Ломман Расмуссен.

На данный момент европейские хранилища заполнены на 49%, тогда как в начале февраля 2024 года — на 67%. Bloomberg пишет, что 49% — самый низкий показатель с момента энергетического кризиса 2022 года. С начала отопительного сезона в Европе (29 октября 2024 года) из хранилищ было отобрано более 50 куб. м газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены не греют Европу».

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