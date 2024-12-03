Цены не греют Европу

Цены на газ в Европе растут до годовых максимумов на фоне ожидания новой волны похолодания на этой и следующей неделях. Пока нет причин ожидать, что повышательный тренд на европейском газовом рынке изменится: запасы в ПХГ ниже уровня 2023 года, а рынок готовится к окончанию поставок из РФ с января 2025 года. Аналитики считают, что Европе удастся довольно спокойно пройти этот отопительный сезон даже в условиях роста потребления, но встает вопрос о подготовке к зиме 2025–2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах выросла 3 декабря на 0,6%, до €48,65 за 1 МВт•ч (или около $530 за 1 тыс. кубометров), устремляясь к 13-месячным максимумам, следует из данных биржи ICE.

Цены вверх подталкивают ожидания более холодной погоды в Европе. При снижении температур традиционно растет спрос на электроэнергию для обогрева помещений, что приводит к росту загрузки газовых электростанций. По оценкам Maxar Technologies, на которые ссылается Bloomberg, на предстоящих выходных и на следующей неделе в Западную Европу вернутся холода, которые будут и дальше распространяться на континенте, а ветер будет более слабым. Две предыдущие зимы в Европе держалась теплая погода, позволившая в значительной степени сдерживать потребление газа. В 2022–2023 годах сокращение потребления — в среднем на 14–15% — позволило странам ЕС заполнить хранилища перед зимой, несмотря на резкое падение поставок трубопроводного газа из РФ.

Сейчас Европа снова готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что также давит на котировки.

В первые дни зимы «Газпром» незначительно снижал поставки в Европу через Украину с привычного уровня в 42 млн кубометров в сутки до 40,8 млн кубометров в сутки, 3 декабря транзит вырос до 41,3 млн кубометров. Сейчас РФ продолжает поставлять газ в Центральную Европу транзитом через Украину и в Юго-Восточную Европу через «Турецкий поток».

Прекращение поставок газа из РФ в разгар зимы означает, что в ближайшие месяцы европейский рынок будет балансировать за счет уровня запасов в подземных хранилищах, а также возможности оттянуть часть спотовых партий СПГ из Азии. Пока индекс Platts JKM, отражающий стоимость СПГ в Северо-Восточной Азии, и спотовые цены в Северо-Западной Европе относительно паритетны и находятся чуть ниже $15 за MMBtu (или около $537 за 1 тыс. кубометров), хотя в последние дни ценовой спред начал увеличиваться.

По оценкам Oxford Institute for Energy Studies (OIES), обычная с точки зрения температурного фона зима может поднять спрос на газ в ЕС текущей зимой на 8–10 млрд кубометров относительно двух прошлых лет, холодная — на 20–25 млрд кубометров. Но оба этих прогноза OIES не считает критичными для рынка. Страны ЕС быстрыми темпами сокращают запасы в ПХГ: сейчас они заполнены на 85%, что более чем на десять процентных пунктов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

С потерей российских поставок Европа потеряла гибкость и будет платить премию, чтобы привлечь СПГ, замечает Виталий Ермаков из ВШЭ. «Уже понятно, что цены на газ в Европе будут высокими не только зимой, но и летом, поскольку нужно будет восполнить газ в ПХГ»,— говорит он.

Исходя из текущих средних темпов отбора из ПХГ и отсутствия поступлений газа из РФ, по оценкам OIES, страны ЕС могут выйти из зимы с запасами на уровне 43,7 млрд кубометров, отбор до 31 марта, таким образом, составит около 57,3 млрд кубометров газа. Чтобы получить запасы на уровне 100 млрд кубометров (соответствует уровню запасов в 95%), годовое увеличение чистых вливаний в хранилища в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года должно составить около 17 млрд кубометров газа, посчитали в OIES.

Вместе с тем форвардный рынок пока находится в состоянии бэквордации: текущие цены продажи газа выше, чем летние и зимние фьючерсы 2025 года, что лишает трейдеров стимула к закачке в ПХГ в летний сезон. Соответственно, на рынке могут быть сложности с темпами заполнения в предстоящем сезоне.

Татьяна Дятел