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Коммерсантъ FM
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Власти направят дополнительные средства на поддержку бизнеса в приграничье

Правительство выделит из резервного фонда более 769 млн руб. на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам предприятий, которые находились в простое в 2024 году, а также первом квартале 2025 года.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Опубликованное сегодня распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 7 февраля. «Принятое решение высвободит необходимые предприятиям оборотные средства и позволит, что самое важное, сохранить квалифицированных сотрудников, трудовые коллективы, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рабочие места»,— пояснил господин Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что в 2024 году свыше 1 млрд руб. было выделено приграничным регионам для оплаты временного простоя работников по независящим от них и нанимателей причинам. Также среди мер поддержки — годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций, расширенное бюджетное финансирование медицинских учреждений, гранты на восстановление или перемещение производства.

Подробнее о ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».

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