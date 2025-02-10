Кремль анонсировал встречу Путина с главой ДНР

Президент России Владимир Путин сегодня, 10 февраля, встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. В Кремле они обсудят вопросы восстановления региона и помощи жителям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он назвал ДНР «одним из важнейших российских регионов».

В прошлый раз президент встречался с господином Пушилиным в июле 2024 года. Глава ДНР ожидал, что по итогам года поступления в бюджет республики вырастут на 30% и превысят 70 млрд руб. Господин Путин поручил ему обратить внимание на высокий процент аварийного жилья и проблемы с водоснабжением.

Подробнее об интеграции ДНР — в материале «Ъ» «Присоединенные ценности».