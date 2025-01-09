Смольный не будет усиливать движение у закрывающейся станции метро «Парк Победы»

Комитет по транспорту не будет пускать новые маршруты наземного транспорта на время реконструкции станции метро «Парк Победы», которая начнется летом и завершится в августе 2027 года, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

В Смольном подчеркнули, что на время реконструкции «Фрунзенской» был усилен автобусный маршрут №50, который как раз проходит через «Парк Победы». Загрузка наземного транспорта в период закрытия станции не будет превышать 85%.

«По расчетам Центра транспортного планирования, организация новых маршрутов не потребуется, только незначительное усиление действующих»,— подчеркнули в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Парк Победы» с заменой эскалаторов. Начальная цена контракта по этому тендеру составляет 3,258 млрд рублей.

Андрей Маркелов