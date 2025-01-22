КГИОП выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы»
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) выдал положительное заключение на проект перестройки станции метро «Парк Победы». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»
Проект предполагает строительство двухэтажного здания с подвальным этажом, а также благоустройство прилегающей территории. Также в рамках реконструкции планируется провести замену эскалаторов. «Максимальная высота строения от уровня земли до верха купола — 11,00 м. Указанные работы соответствуют режиму ЗРЗ (14) 05»,— говорится в сообщении. Данный режим регулирует высотность строений на этом участке.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию «Парк Победы» планируют реконструировать к августу 2027 году за 3,2 млрд рублей. Итоги конкурса по определению подрядчика будут объявлены 27 января. При этом Смольный отказался пускать дополнительные маршруты наземного транспорта на период закрытия станции.