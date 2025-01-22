КГИОП выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) выдал положительное заключение на проект перестройки станции метро «Парк Победы». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

Проект предполагает строительство двухэтажного здания с подвальным этажом, а также благоустройство прилегающей территории. Также в рамках реконструкции планируется провести замену эскалаторов. «Максимальная высота строения от уровня земли до верха купола — 11,00 м. Указанные работы соответствуют режиму ЗРЗ (14) 05»,— говорится в сообщении. Данный режим регулирует высотность строений на этом участке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию «Парк Победы» планируют реконструировать к августу 2027 году за 3,2 млрд рублей. Итоги конкурса по определению подрядчика будут объявлены 27 января. При этом Смольный отказался пускать дополнительные маршруты наземного транспорта на период закрытия станции.

Андрей Кащавцев