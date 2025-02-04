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Госдолг Нижегородской области за январь сократился на 7,8 млрд рублей

Объем госдолга Нижегородской области на 1 февраля 2025 года составил 161,1 млрд руб., сообщили в региональном минфине. На 1 января долг составлял 168,9 млн руб. Таким образом, за месяц он сократился на 7,8 млрд.

Министерство финансов Нижегородской области

Министерство финансов Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство финансов Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В январе министерство финансов, как и планировало, полностью погасило долг по коммерческим кредитам на 15 млрд руб. При этом для погашения части основного долга минфин привлек бюджетный кредит на пополнение остатков средств в сумме 7,2 млрд руб.

На 1 февраля более 80% в структуре долга Нижегородской области составляют федеральные бюджетные кредиты, 16,1% — государственные ценные бумаги, 0,7% — госгарантии. Долговая нагрузка бюджета области сложилась на уровне 50,6%.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область за 2024 год увеличила госдолг на 13,7 млрд рублей.

Галина Шамберина

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