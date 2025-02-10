Большинство опрошенных россиян не готовят финансовую подушку на старость

89% опрошенных россиян не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию, следует из исследования, проведенного негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. В то же время о своем желании жить в достатке на пенсии заявили 99% респондентов. Результаты опроса публикует РБК.

В опросе приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране. Из них 1,5 тыс. проживают в городах, 500 человек — в провинции. Почти половина опрошенных рассчитывают на государственную пенсию (43%), чуть более четверти (27%) — на будущие собственные накопления, не исключая сформированные в НПФ. Люди с высшим образованием полагаются скорее на личные сбережения, чем на помощь от государства.

Помимо государственной поддержки больше половины респондентов рассчитывает на помощь близких людей и детей, 45% собираются накопить деньги с помощью разных финансовых инструментов. Так, 11% рассматривают корпоративную пенсионную программу, 9% — сдачу в аренду недвижимости, 3% — доход от ценных бумаг, 2% — накопительное страхование.

В январе правительство провело индексацию страховых пенсий как для работающих, так и для неработающих россиян на 9,5%. Размер выплат вырос с 16 тыс. до 17,5 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».