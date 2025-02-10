Банки в январе стали чаще отказывать россиянам в потребительских кредитах

Российские банки одобрили лишь 5% заявок на потребительские кредиты в январе 2025 года, следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни», с которой ознакомились «Известия». В январе 2024 года банки одобрили 22% поданных россиянами заявок.

Рост отказов в выдаче займов игроки рынка комментируют «неохотно», пишут «Известия». Но тенденцию снижения числа одобренных заявок газете «в целом подтвердили» в крупных банках. Так, по данным ВТБ, за прошлый месяц уровень одобрения потребкредитов сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом, как отметили в ВТБ, на фоне высоких ставок снизился и интерес россиян к кредитам — на 30% относительно прошлого года.

Процент одобрений во всем розничном секторе снижался в течение 2024 года, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Статистики за январь у НБКИ пока нет. При этом гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин заявил, что уровень одобрений потребительских кредитов не изменился относительно декабрьского.

По предварительным данным Frank RG, с которыми ознакомился «Ъ», объем выданных кредитов с учетом ипотеки, наличных займов, автокредитов и POS-кредитов в январе составил 441,5 млрд руб. (-28,2% к декабрю), это минимальный показатель с апреля 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты не даются и не берутся».