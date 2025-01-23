Red Wings запускает прямой рейс Екатеринбург — Абакан

Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает новое направление Екатеринбург — Абакан — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Виды Абакана

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам до конца октября, на самолетах Superjet-100. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 9 200 руб.

Абакан — столица республики Хакасия, расположен на левом берегу Енисея. Основан в 1675 году. Численность населения на момент 2024 года составляла 185 804 человека.

Полина Щуцкая