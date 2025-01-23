Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Red Wings запускает прямой рейс Екатеринбург — Абакан

Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает новое направление Екатеринбург — Абакан — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Виды Абакана

Виды Абакана

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Виды Абакана

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам до конца октября, на самолетах Superjet-100. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 9 200 руб.

Абакан — столица республики Хакасия, расположен на левом берегу Енисея. Основан в 1675 году. Численность населения на момент 2024 года составляла 185 804 человека.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...