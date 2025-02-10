Ректор УлГТУ вместе с сообщниками обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Ректор Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежда Ярушкина и трое ее подчиненных обвиняются в злоупотреблении полномочиями. СУ СК России по региону на основании оперативно-разыскных мероприятий областного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

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Предварительно установлено, что руководство вуза с 2022 по 2025 год безосновательно зачисляло в университет иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу. За каждого зачисленного студента из федерального бюджета на счет учреждения переводились денежные средства.

Всего за указанный период руководством университета было необоснованно зачислено не менее 129 иностранных студентов. Ущерб бюджету государства оценивается в 20 млн руб.

В настоящее время задержаны четверо сотрудников университета. По ходатайству следователя суд арестовал троих обвиняемых, еще один фигурант находится под домашним арестом. В общежитии вуза проведены обыски и рейдовые мероприятия. В ходе них изъяты интересующие следствие предметы и документы. Также среди студентов установлены нарушители порядка постановки на воинский учет. На допросы доставлены студенты вуза, не владеющие русским языком. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что ректор УлГТУ Надежда Ярушкина ее заместитель Павел Пазушкин были задержаны в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

Андрей Сазонов