ИИ от DeepMind обошел золотых медалистов Международной математической олимпиады

Принадлежащая Google компания DeepMind заявила, что ее искусственный интеллект AlphaGeometry2 превзошел средний уровень золотых медалистов Международной математической олимпиады (IMO) по решению задач по геометрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant / AP Фото: Alastair Grant / AP

AlphaGeometry2 — улучшенная версия прошлогодней системы AlphaGeometry. Согласно исследованию DeepMind, новый ИИ решил 42 из 50 геометрических задач, предложенных на IMO за последние 25 лет. Средний результат золотых медалистов — 40,9 задачи.

Тем не менее система имеет ограничения: она не справляется с уравнениями с переменным числом точек, нелинейными уравнениями и неравенствами. Кроме того, на более сложном наборе задач, отобранных экспертами, AlphaGeometry2 решила лишь 20 из 29 примеров.

В основе AlphaGeometry2 — языковая модель Gemini и механизм дедукции, который опирается на строгие математические правила. Gemini предсказывает необходимые шаги, а механизм проверяет их логическую обоснованность.

Ранее DeepMind представила нейросеть SIMA, которая может играть в нелинейные видеоигры с открытым миром. Обучение проходит на десяти играх, включая No Man`s Sky, Valheim и Goat Simulator 3.

О влиянии ИИ на кибербезопасность — в материале «Ъ».

Евгений Федуненко